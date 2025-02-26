Сухаревський: Коли на Росії палає, над цим працюють сотні розумних і геніальних людей

За словами командувача Сил безпілотних систем, насамперед над результатом працюють "дуже досвідчені офіцери"

Вадим Сухаревський (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Успішні атаки на Росію не є випадковістю чи вибірковою ситуацією, а відбуваються в результаті "дуже серйозного планування і математичних розрахунків". Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський у бліцінтерв'ю для LIGA.net на спеціальній зустрічі YES до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії.

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"Над результатом працюють сотні розумних, часто геніальних людей. Насамперед – дуже досвідчених офіцерів. Але ця робота ведеться, зокрема і в цивільному, і в міжнародному розрізі. Повірте, математика і планування на першому місці", – запевнив Сухаревський.

Важливим моментом також є наявність грошей та технологій, адже будь-яка війна – "це шахова партія", наголосив командувач.

"Те, що було пріоритетом вчора, сьогодні може безнадійно застаріти. Гонитва за технологіями, за пріоритетністю стосується й ударів вглиб територій", – зазначив Сухаревський.

Водночас він наголосив, що на кожен крок противник відповідає чимось асиметричним. Наприклад, коли з Росії полетіли "шахеди", Україна оперативно створила тисячі мобільних вогневих груп, які показали свою ефективність.

"Росіяни подивилися, що безрезультатно працюють. І почали змінювати тактику, вдосконалювати, змінювати висоти. Ми перейшли до чого? Зараз ми починаємо збивати "шахеди" FPV-дронами. І це вже дає реальні результати. Далі починається постійна технологічна гонитва", – сказав він.

Сухаревський додав, що кожна українська операція – це момент врахування різноманітних розвідданих: про радіоелектронну боротьбу і протиповітряну оборону росіян, об'єктивну захищеність і пасивний захист. Наприклад, це обшивки аеродромів, закопування літаків або цистерн.