На $2, вкладених в далекобійність, припадає вже майже $10 російських збитків – Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про позитивну динаміку в співвідношенні витрат на далекобійні засоби ураження та збитків, завданих Росії українськими ударами. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 20 лютого після засідання Ставки верховного головнокомандувача.
"Доповіді були щодо діпстрайків по російських військових об’єктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну. На кожні вкладені $2 в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже $10 російських збитків", – сказав президент.
Він назвав це "потрібною динамікою", адже Росія повинна відчувати ціну війни, щоб справді хотіти миру.
Окремо "суттєві речі" доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки, сказав Зеленський, не вдаючись у деталі.
Також були доповіді військових про українські позиції на фронті, ситуацію з постачанням – контрактами, пакетами зброї.
"Робота триває, я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції – і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії – мають значення і сила, і правда", – сказав він.
- Останнім часом Україна регулярно атакує російські військові об'єкти в абсолютно різних куточках країни-терористки.
- 17 лютого Сили оборони завдали високоточного удару по стратегічних об’єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури Росії – уражено Ільський нафтопереробний завод, нафтоперекачувальні станції "Кропоткінська" та "Андреаполь".