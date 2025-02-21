На $2, вкладених в далекобійність, припадає вже майже $10 російських збитків – Зеленський

Президент розповів про вигоду від "діпстрайків" по РФ

Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський розповів про позитивну динаміку в співвідношенні витрат на далекобійні засоби ураження та збитків, завданих Росії українськими ударами. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 20 лютого після засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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"Доповіді були щодо діпстрайків по російських військових об’єктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну. На кожні вкладені $2 в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже $10 російських збитків", – сказав президент.

Він назвав це "потрібною динамікою", адже Росія повинна відчувати ціну війни, щоб справді хотіти миру.

Окремо "суттєві речі" доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки, сказав Зеленський, не вдаючись у деталі.

Також були доповіді військових про українські позиції на фронті, ситуацію з постачанням – контрактами, пакетами зброї.

"Робота триває, я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції – і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії – мають значення і сила, і правда", – сказав він.