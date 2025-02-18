Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ та двох нафтоперекачувальних станцій у Росії

Виведення з ладу цих об'єктів ускладнить логістику постачання пального для агресора, зазначили в Генштабі

НПЗ в Росії (Фото: ресурс окупантів)

У понеділок, 17 лютого, Сили оборони України завдали високоточного удару по стратегічних об’єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

У результаті успішної операції уражено Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На об’єкті зафіксовано масштабну пожежу.

Також під удар потрапили нафтоперекачувальні станції "Кропоткінська" та "Андреаполь", що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ. Унаслідок ураження вони виведені з ладу, що суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора.

"Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, триватимуть", – наголосили в Генштабі.