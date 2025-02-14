До Росії знову прилетіли десятки безпілотників. Під ударом – Слов'янськ-на-Кубані

У Росії традиційно заявляють про нібито збиті і перехоплені БпЛА, а якщо є наслідки на землі, то пояснюють це падінням "уламків"

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Увечері 13 лютого та в ніч на 14 лютого Росія знову була під атакою безпілотників. Російські пропагандисти повідомили, що під ударом було місто Слов'янськ-на-Кубані у Краснодарському краї.

Місцеві жителі повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони. Також стверджується, що є загоряння.

Від місцевої влади жодної інформації про атаку БпЛА не було.

Міноборони Росії заявило, що російська ППО нібито знищила чи перехопила 50 БпЛА, але Краснодарського краю у списку немає.

41 дрон нібито збитий чи перехоплений над територією Бєлгородської області, п'ять – над Воронезькою та чотири – над Ростовською.

Однак увечері 13 лютого в Краснодарському оперативному штабі повідомляли, що у Слов'янську-на-Кубані нібито вражено повітряну ціль, "уламки" впали в поле на околиці міста, внаслідок чого зайнялася нібито тільки суха трава.

Пропагандисти РФ зазначають, що в атакованому безпілотниками Слов'янську-на-Кубані разташовано нафтопереробний завод і в 2024 році його вже обстрілювали.