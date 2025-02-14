До Росії знову прилетіли десятки безпілотників. Під ударом – Слов'янськ-на-Кубані
Увечері 13 лютого та в ніч на 14 лютого Росія знову була під атакою безпілотників. Російські пропагандисти повідомили, що під ударом було місто Слов'янськ-на-Кубані у Краснодарському краї.
Місцеві жителі повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони. Також стверджується, що є загоряння.
Від місцевої влади жодної інформації про атаку БпЛА не було.
Міноборони Росії заявило, що російська ППО нібито знищила чи перехопила 50 БпЛА, але Краснодарського краю у списку немає.
41 дрон нібито збитий чи перехоплений над територією Бєлгородської області, п'ять – над Воронезькою та чотири – над Ростовською.
Однак увечері 13 лютого в Краснодарському оперативному штабі повідомляли, що у Слов'янську-на-Кубані нібито вражено повітряну ціль, "уламки" впали в поле на околиці міста, внаслідок чого зайнялася нібито тільки суха трава.
Пропагандисти РФ зазначають, що в атакованому безпілотниками Слов'янську-на-Кубані разташовано нафтопереробний завод і в 2024 році його вже обстрілювали.
- Останнім часом Україна регулярно атакує військові об'єкти у різних куточках РФ.
- Черговий масований удар був у ніч проти 11 лютого, тоді Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу держави-агресорки у Саратовській області.
- У ніч проти 13 лютого СБУ вразила безпілотниками нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь", яка є важливою частина Балтійської трубопровідної системи-2 Росії.