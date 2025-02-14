В Россию снова прилетели десятки беспилотников. Под ударом – Славянск-на-Кубани

В России традиционно заявляют о якобы сбитых и перехваченных БпЛА, а если есть последствия на земле, то объясняют это падением "обломков"

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Вечером 13 февраля и в ночь на 14 февраля Россия снова была под атакой беспилотников. Российские пропагандисты сообщили, что под ударом был город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае.

Местные жители в чатах сообщали о работе систем противовоздушной обороны. Также утверждается, что есть возгорания.

От местных властей никакой информации об атаке БпЛА не было.

Минобороны России заявило, что российская ПВО якобы уничтожила или перехватила 50 БпЛА, но Краснодарского края в списке нет.

41 дрон якобы сбит или перехвачен над территорией Белгородской области, пять – над Воронежской и четыре – над Ростовской.

Однако вечером 13 февраля в Краснодарском оперативном штабе сообщали, что в Славянске-на-Кубани якобы поражена воздушная цель, "обломки" упали в поле на окраине города, в результате чего загорелась якобы только сухая трава.

Пропагандисты РФ отмечают, что в атакованном беспилотниками Славянске-на-Кубани находится нефтеперерабатывающий завод, и в 2024 году его уже обстреливали.