СБУ повторно поразила дронами нефтяную станцию "Андреаполь" – источник

Иллюстративное фото: СБУ

В ночь на 13 февраля Служба безопасности Украины поразила беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2 России. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.

По его данным, в результате удара произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства и состава котельного оборудования.

При этом перекачка нефти по этой станции была временно прекращена, отметил собеседник.

Он отметил, что каждый день простоя этой нефтеперекачивающей станции приносит России десятки миллионов долларов убытков, поскольку этот объект является составной частью трубопровода, которым нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" на Балтийском море.

Первый удар по "Андреаполю" произошел 29 января. Тогда собеседник LIGA.net отмечал, что на станции повреждена фильтрационная помповая площадка, цистерны с присадками, а также произошел разлив нефтепродуктов и пожар.

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