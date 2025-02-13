СБУ повторно уразила дронами нафтову станцію "Андреаполь" – джерело

Сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою та складу котельного обладнання

Ілюстративне фото: СБУ

У ніч проти 13 лютого Служба безпеки України безпілотниками уразила нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2 Росії. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.

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За його даними, унаслідок удару сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою та складу котельного обладнання.

При цьому перекачування нафти цією станцією було тимчасово припинено, зауважив співрозмовець.

Він наголосив, що кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить росії десятки мільйонів доларів збитків, оскільки цей об'єкт є складовою трубопроводу, яким нафта постачається до терміналу "Усть-Луга" на Балтійському морі.

Перший удар по "Андреаполю" відбувся 29 січня. Тоді співбесідник LIGA.net зауважував, що на станції пошкоджено фільтраційний помповий майданчик, цистерни з присадками, а також сталися розлив нафтопродуктів і пожежа.

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