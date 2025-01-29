Українські захисники уразили ракетний арсенал та нафтоперекачувальну станцію у Росії – джерело

Російська НПС "Андреаполь", яка знаходиться на перехресті магістральних нафтопроводів, потрапила під дроновий удар

Ілюстративне фото: СБУ

Уночі 29 січня Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал у Тверській області. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у СБУ.

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За його словами, спецслужба та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС "Андреаполь", що є важливою частиною Балтійської трубопровідної системи — 2.

Унаслідок дронової атаки на станції пошкоджено фільтраційний помповий майданчик, цистерни з присадками, а також сталися розлив нафтопродуктів і пожежа, розповів співбесідник.

Він акцентував, що через удар окупантам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до термінала "Усть-Луга" в Ленінградській області.

Колишній директор компанії "Оператор ГТС Україна" Сергій Макогон написав у Facebook, що нафтоперекачувальна станція в Андреаполі має стратегічне значення та знаходиться на перехресті двох нафтопроводів.

По одному з них російська нафта з нафтопроводу "Дружба" подається на балтійський нафтоналивний порт "Усть-Луга". Це один з основних експортних портів Росії, через який вона експортує нафту та нафтопродукти.

Також ціллю СБУ та Сил спецоперацій став 23-й ракетний арсенал російського Міноборони у Тверській області – дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини, повідомив співрозмовець.

Місцеві мешканці нарахували понад 20 вибухів й писали у чатах про евакуацію населення.

Відстань від кордону України до вищезазначених об'єктів – близько 500 км.