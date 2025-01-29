Украина поразила ракетный арсенал и нефтеперекачивающую станцию в России – источник
Ночью 29 января Служба безопасности Украины и Силы специальных операций поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.
По его словам, спецслужба и ССО провели совместную спецоперацию по поражению НПС "Андреаполь", являющуюся важной составляющей Балтийской трубопроводной системы – 2.
В результате дроновой атаки на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, а также произошли разлив нефтепродуктов и пожар, рассказал собеседник.
Он акцентировал, что из-за удара оккупантам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, которым нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" в Ленинградской области.
Бывший директор компании "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон написал в Facebook, что нефтеперекачивающая станция в Андреаполе имеет стратегическое значение и находится на перекрестке двух нефтепроводов.
По одному из них российская нефть по нефтепроводу "Дружба" подается на балтийский нефтеналивной порт "Усть-Луга". Это один из основных экспортных портов России, через который экспортирует нефть и нефтепродукты.
Также целью СБУ и Сил спецопераций стал 23-й ракетный арсенал российского Минобороны в Тверской области – дроны поразили сам склад и три здания воинской части, сообщил собеседник.
Местные жители насчитали более 20 взрывов и писали в чатах об эвакуации населения.
Расстояние от границы Украины до вышеперечисленных объектов – около 500 км.
- Утром 29 января было подтверждено поражение украинскими беспилотниками российской нефтебазы компании "Лукойл" в городе Кстово Нижегородской области.
- Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны.