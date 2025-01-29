Украина поразила ракетный арсенал и нефтеперекачивающую станцию в России – источник

Российская НПС "Андреаполь", находящаяся на перекрестке магистральных нефтепроводов, попала под дроновый удар

Иллюстративное фото: СБУ

Ночью 29 января Служба безопасности Украины и Силы специальных операций поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.

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По его словам, спецслужба и ССО провели совместную спецоперацию по поражению НПС "Андреаполь", являющуюся важной составляющей Балтийской трубопроводной системы – 2.

В результате дроновой атаки на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, а также произошли разлив нефтепродуктов и пожар, рассказал собеседник.

Он акцентировал, что из-за удара оккупантам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, которым нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Бывший директор компании "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон написал в Facebook, что нефтеперекачивающая станция в Андреаполе имеет стратегическое значение и находится на перекрестке двух нефтепроводов.

По одному из них российская нефть по нефтепроводу "Дружба" подается на балтийский нефтеналивной порт "Усть-Луга". Это один из основных экспортных портов России, через который экспортирует нефть и нефтепродукты.

Также целью СБУ и Сил спецопераций стал 23-й ракетный арсенал российского Минобороны в Тверской области – дроны поразили сам склад и три здания воинской части, сообщил собеседник.

Местные жители насчитали более 20 взрывов и писали в чатах об эвакуации населения.

Расстояние от границы Украины до вышеперечисленных объектов – около 500 км.

Утром 29 января было подтверждено поражение украинскими беспилотниками российской нефтебазы компании "Лукойл" в городе Кстово Нижегородской области.

Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны.