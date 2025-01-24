Подтверждена украинская атака на объекты под Рязанью и Брянском: детали от источника

На рязанском НПЗ горят минимум три резервуара, а завод в Брянске приостановил работу

Пожар в Рязани (скрин видео)

Служба безопасности Украины вместе с Силами специального назначения поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – рязанский и теплоэлектростанцию в этом же регионе. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

Ночь на 24 января в России была "взрывной" – беспилотники атаковали мощности Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Это один из крупнейших НПЗ в России, который перерабатывает 17 млн тонн нефти в год.

"Там пылают минимум три резервуара. Дополнительно пожар, возникший вследствие ударов БпЛА, охватил цех, где находится установка гидроочистки дизельного горючего и авиационного керосина. Местные жители фиксировали в соцсетях, что насчитали более 50 взрывов", – сообщил собеседник.

Также дроны СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающую станцию "Рязань" и рязанскую ТЭЦ. "Дроновые санкции" против предприятий российского военно-промышленного комплекса и нефтяного сектора продлятся, подчеркнул собеседник.

В Генштабе подтвердили эту атаку и сообщили, что также был поражен завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. По данным главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, завод приостановил работу.

Это одна из ключевых российских компаний, которая производит микросхемы и составляющие, использующиеся в стратегически важных системах вооружения. В частности, в ракетных комплексах "Тополь-М" и "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400 и в бортовой электронике боевых самолетов.

"Результаты поражения уточняются. Систематическое и целенаправленное поражение объектов, обеспечивающих оккупационную армию России горюче-смазочными материалами и военной техникой, будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – подчеркнули в Генштабе.

В ночь на 21 января Силы обороны поразили ряд важных объектов на территории России, в том числе нефтебазу и авиационный завод.