Генштаб подтвердил удары по нефтебазе "Лискинская" и Смоленскому авиазаводу

Украинский военный (Фото: Генштаб)

В ночь на 21 января Силы обороны поразили ряд важных объектов на территории России, в частности нефтебазу и авиационный завод. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций ВСУ ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области России. На этот раз – в ночь на 21 января.

В результате удара горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска. Предприятие принадлежит одной из крупнейших российских государственных корпораций "Роснефть".

Кроме того, Силы обороны поразили инфраструктуру Смоленского авиационного завода в Смоленской области, где модернизируются и производятся боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории предприятия.

В Генштабе отметили, что также продолжается поражение пунктов управления российской оккупационной армии. В частности, нанесен удар по командному пункту 29-й общевойсковой армии России во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлении в районах цели.

Вечером 20 января 2025 года россияне заявили о повторной дроновой атаке на нефтебазу в Воронежской области. В результате падения одного из беспилотников на территорию объекта произошло новое возгорание.

Министерство обороны РФ насчитало 55 якобы сбитых беспилотников в ночь на 21 января. Взрывы раздавались в Смоленской, Ростовской, Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областях.

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