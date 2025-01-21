Минобороны РФ насчитало более полусотни якобы сбитых БпЛА: детали и видео прилетов
Российские пропагандисты пожаловались, что в ночь на 21 января, после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, Украина массированно атаковала шесть регионов государства-террориста.
"Приблизительно через два часа после инаугурации Трампа ВСУ атаковали несколькими беспилотниками нефтебазы в Лискинском районе Воронежской области", – пожаловались пропагандисты Telegram-канала Mash.
Россияне традиционно утверждают, что их противовоздушная оборона якобы все посбивала.
В РФ предполагают, что по Воронежской области выпустили 2,5-метровый дрон-камикадзе "Бобер". Его дальность – до 1000 км. Максимальное время полета – до семи часов.
Дрон построен по аэродинамической схеме "утка", обеспечивающей эффективность изменения высоты для прохождения зон ПВО или изменения цели без потерь подъемной силы – во время полета создается впечатление, что он летит задом наперед. Этот дрон неоднократно был замечен во время налетов на Москву.
Также был атакован Смоленск. Один дрон попал в крышу дома, что вызвало пожар, охвативший по меньшей мере шесть этажей.
Еще один дрон, как пишут россияне, упал рядом с клинической больницей.
А целью в РФ считают Смоленский авиационный завод.
Также ночью были взрывы в Ростовской, Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областях.
Министерство обороны РФ насчитало 55 якобы сбитых беспилотников.
"22 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Ростовской области, 10 – над территорией Смоленской области, шесть БпЛА – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Саратовской области и один – над территорией Курской области", – сказано в сообщении.
- В ночь на 20 января беспилотники атаковали российскую Казань. Там гремели взрывы и работала противовоздушная оборона. Россияне говорят об аналоге "Байрактара" – БпЛА "Лютый".
- Также неизвестные дроны атаковали Татарстан и Калугу.
- Вечером беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области России, вызвав масштабный пожар.