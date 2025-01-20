Россияне заявили о повторной дроновой атаке на нефтебазу в Воронежской области – видео

В местных пабликах распространяются видео масштабного пожара на нефтебазе

МЧС России (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Вечером в понедельник, 20 января, беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области России, вызвав масштабный пожар. Этот объект уже попадал под дроновый удар на днях. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Лискинском районе якобы были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько БпЛА.

Однако, как сообщил Гусев, в результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы якобы произошло новое возгорание.

"Пострадавших нет. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно. Опасность атаки БпЛА в регионе сохраняется", – написал глава Воронежской области РФ.

Между тем в местных пабликах распространяются видео пожара на нефтебазе.

15 января 2025 года российская военная пропаганда заявила, что беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области.

На следующий день Генштаб подтвердил, что Силы обороны поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области России.