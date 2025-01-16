Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Лискинская" в России – Генштаб
В ночь на 16 января украинские защитники поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Боевую работу проделали подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
По информации Генштаба, зафиксировано попадание в цель минимум трех ударных беспилотников – на объекте возник масштабный пожар.
Военные отмечают, что на нефтебазе хранилось горючее, которое, в частности, использовалось для обеспечения потребностей оккупационной армии России.
Уточняется более подробная информация о последствиях поражения.
"Целенаправленная и систематическая боевая работа по важным объектам российских захватчиков продолжается", – подытожили в Генштабе.
Силы спецопераций отметили, что несколько резервуаров на нефтебазе до сих пор горят.
Расстояние от Украины до этого объекта компании "Роснефть" – более 130 километров.
В ночь на 16 января в четырех регионах России фиксировали беспилотники и слышали взрывы.
- 13 января, только на шестые сутки после атаки украинских дронов, в Энгельсе удалось добиться ликвидации открытого горения.
- Однако уже 14 января Украина нанесла повторный удар по Энгельсу. Также в ту ночь было атаковано множество других объектов в 12 разных регионах РФ. Это была самая массированная атака по территории РФ за все время войны.