Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Лискинская" в России – Генштаб

По имеющейся информации, зафиксировано попадание в цель минимум трех ударных беспилотников – на объекте возник масштабный пожар

Иллюстративное фото: ВСУ

В ночь на 16 января украинские защитники поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Боевую работу проделали подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

По информации Генштаба, зафиксировано попадание в цель минимум трех ударных беспилотников – на объекте возник масштабный пожар.

Военные отмечают, что на нефтебазе хранилось горючее, которое, в частности, использовалось для обеспечения потребностей оккупационной армии России.

Уточняется более подробная информация о последствиях поражения.

"Целенаправленная и систематическая боевая работа по важным объектам российских захватчиков продолжается", – подытожили в Генштабе.

Силы спецопераций отметили, что несколько резервуаров на нефтебазе до сих пор горят.

Расстояние от Украины до этого объекта компании "Роснефть" – более 130 километров.

В ночь на 16 января в четырех регионах России фиксировали беспилотники и слышали взрывы.