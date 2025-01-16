Горячая ночь в России. Десятки беспилотников атаковали четыре области – видео
В ночь на 16 января в четырех регионах России фиксировали беспилотники и слышали взрывы. Минобороны РФ традиционно отчитывается о сбитых дронах.
В частности, беспилотники атаковали Тамбовскую область России.
Местные Telegram-каналы пишут, что атаки были в городе Котовск в Тамбовской области, где находится пороховой завод, и в Тамбове, где расположен спиртзавод.
Власти региона заявили о повреждении крыш частных домов.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что после атаки дронов загорелась нефтебаза. По его информации, никто не пострадал.
Впоследствии он уточнил, что речь идет о пожаре в хранилище горюче-смазочных материалов в Лискинском районе. Потушить пожар до сих пор не удалось.
Минобороны РФ сообщило также о якобы уничтожении БпЛА над Курской и Белгородской областями.
В целом военное ведомство РФ насчитало 27 якобы сбитых беспилотников, 15 из которых – в Белгородской области, семь – в Воронежской, три – в Тамбовской, два – в Курской.
Осторожно, видео ненормативная лексика.
- 13 января, только на шестые сутки после атаки украинских дронов, в Энгельсе удалось добиться ликвидации открытого горения.
- Однако уже 14 января Украина нанесла повторный удар по Энгельсу. Также в ту ночь было атаковано множество других объектов в 12 разных регионах РФ. Это была самая массированная атака по территории РФ за все время войны.