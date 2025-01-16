В ночь на 16 января в четырех регионах России фиксировали беспилотники и слышали взрывы. Минобороны РФ традиционно отчитывается о сбитых дронах.

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В частности, беспилотники атаковали Тамбовскую область России.

Местные Telegram-каналы пишут, что атаки были в городе Котовск в Тамбовской области, где находится пороховой завод, и в Тамбове, где расположен спиртзавод.

Власти региона заявили о повреждении крыш частных домов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что после атаки дронов загорелась нефтебаза. По его информации, никто не пострадал.

Впоследствии он уточнил, что речь идет о пожаре в хранилище горюче-смазочных материалов в Лискинском районе. Потушить пожар до сих пор не удалось.

Минобороны РФ сообщило также о якобы уничтожении БпЛА над Курской и Белгородской областями.

В целом военное ведомство РФ насчитало 27 якобы сбитых беспилотников, 15 из которых – в Белгородской области, семь – в Воронежской, три – в Тамбовской, два – в Курской.

Осторожно, видео ненормативная лексика.