В ніч проти 16 січня в чотирьох регіонах Росії фіксували безпілотники та чули вибухи. Міноборони РФ традиційно звітує про нібито збиті дрони.

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Зокрема, безпілотники атакували Тамбовську область Росії.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що атаки були у місті Котовськ у Тамбовської області, де знаходиться пороховий завод, і в Тамбові, де розташовано спиртзавод.

Влада регіону заявила про пошкодження дахів приватних будинків.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що після атаки дронів спалахнула нафтобаза. За його інформацією, ніхто не постраждав.

Згодом він уточнив, що йдеться про пожежу у сховищі паливно-мастильних матеріалів у Ліскінському районі. Загасити пожежу досі не вдалося.

Міноборони РФ повідомило також про нібито збиття БпЛА над Курською і Бєлгородською областями.

Загалом воєнне відомство РФ нарахувало 27 нібито збитих безпілотників, 15 з яких – у Бєлгородській області, сім – у Воронезькій, три – у Тамбовській, два – у Курській.

Обережно, у відео ненормативна лексика.