Росіяни заявили про приліт трьох дронів по нафтобазі у Воронезькій області – відео
Російська воєнна пропаганда заявила, що ввечері 15 січня безпілотники атакували нафтобазу у Воронезькій області, спричинивши пожежу. У мережі ширять відповідні відео.
За даними ворожих ресурсів, які посилаються на слова очевидців, влучання сталося у місті Ліскі Воронезької області.
Губернатор регіону Олександр Гусєв визнав, що "одразу кілька БпЛА" впали на території нафтобази, після чого відбулося займання. Місцеві жителі, які фільмували інцидент на камеру, заявили про три безпілотники.
Увага! На відео присутня нецензурна лайка.
- Увечері 13 січня 2025 року росіяни заявили про атаку по Брянській області, під ударом були два підприємства, котрі входять до військово-промислового комплексу окупантів.
- Вранці 14 січня в російському Енгельсі знову сталася атака безпілотників, почалася пожежа.
- Згодом росіяни заявили про масовану атаку безпілотників у різних областях і введення плану "Килим" в аеропортах. Попри чисельні відео з пожежами й вибухами, у РФ традиційно звітують про нібито збиті дрони.