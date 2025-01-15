Росіяни заявили про приліт трьох дронів по нафтобазі у Воронезькій області – відео

Губернатор регіону Олександр Гусєв визнав, що "одразу кілька БпЛА" впали на території нафтобази, після чого відбулося займання

Палаюча нафтобаза (Ілюстративне фото)

Російська воєнна пропаганда заявила, що ввечері 15 січня безпілотники атакували нафтобазу у Воронезькій області, спричинивши пожежу. У мережі ширять відповідні відео.

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За даними ворожих ресурсів, які посилаються на слова очевидців, влучання сталося у місті Ліскі Воронезької області.

Губернатор регіону Олександр Гусєв визнав, що "одразу кілька БпЛА" впали на території нафтобази, після чого відбулося займання. Місцеві жителі, які фільмували інцидент на камеру, заявили про три безпілотники.

Увага! На відео присутня нецензурна лайка.