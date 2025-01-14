В Енгельсі знову уражена ключова нафтобаза, загасити неможливо – Центр при РНБО

У РФ під ударом були підприємства, де виробляються компоненти для озброєнь, нафтопереробні та хімічні заводи, склади й системи ППО

Скриншот з відео

14 січня відбулася масована атака по Росії – уражено цілі в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську та Тулі. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко в ефірі телемарафону.

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Йдеться як про підприємства, де виробляються компоненти для озброєнь, так і нафтопереробні та хімічні заводи, а також склади.

Окрім цього, є влучання у системи протиповітряної оборони Росії, зазначив Коваленко.

Серед іншого, під ударом опинилося підприємство "Оргсинтез" у Татарстані. За даними посадовця, на об'єкті виробляються хімічні сполуки, що використовуються у виготовленні бронетехніки та стійких пластмас для створення озброєнь, а також виробляються компоненти для вибухівки, яка надалі використовується для виготовлення боєприпасів, зокрема, артилерійських снарядів для потреб армії РФ.

Також було уражено НПЗ в Енгельсі, що є ключовою нафтобазою, де зберігається авіаційне паливо, зокрема для потреб стратегічної авіації РФ, яка базується на місцевій авіабазі, зазначив Коваленко.

"Всі оці "Ту-шки", які здійснюють бойові вильоти й подальші обстріли української території – це все запас саме для них", – пояснив він.

За його словами, росіяни створювали запас не тільки ракет на аеродромах стратегічної авіації, але й запас палива для навчальних і бойових вильотів.

Після попереднього прильоту ця нафтобаза палала щонайменше п'ять днів, згоріла частина цистерн – і зараз відбудеться те саме, переконаний посадовець.

Коваленко додав, що загасити таку пожежу неможливо – і паливо має вигоріти.

Також він припустив подальше перекидання полум'я й на інші цистерни, а отже збитки можна буде оцінити через декілька днів завдяки супутниковим знімкам.

"Це окремо треба буде дивитися, але це суттєвий збиток для російської логістики, зокрема для російської авіації", – підсумував він.

Увечері 13 січня росіяни заявили про атаку по Брянській області, під ударом були два підприємства, котрі входять до військово-промислового комплексу окупантів.

Вранці 14 січня в російському Енгельсі знову сталася атака безпілотників, почалася пожежа.

Згодом росіяни заявили про масовану атаку безпілотників у різних областях і введення плану "Килим" в аеропортах. Попри чисельні відео з пожежами й вибухами, у РФ традиційно звітують про нібито збиті дрони.