Росія під масованою атакою безпілотників: ударів завдано по 12 областях – відео

Цілями в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі були заводи з виробництва компонентів для зброї, НПЗ, нафтобаза, склади та ППО

Ілюстративне фото – Росавіація

Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників у різних областях і введення плану "Килим" в аеропортах. Попри чисельні відео з пожежами і вибухами, в РФ традиційно звітують про нібито збиті дрони.

Сумарно атаки зазнали 12 регіонів, а російська протиповітряна оборона нібито збила більше сотні ворожих БпЛА.

Так, губернатори стверджують, що ППО збила 17 БпЛА над Тульською областю, 14 – над Ростовською. Нібито відбито комбінований ракетний удар по Брянській області та знищено один безпілотник над Воронежем, ще один – над Волгоградською областю.

Водночас під час нальоту БпЛА пошкоджено промислове підприємство у саратовському Енгельсі. Там кажуть про атаку українських дронів "Пекло" і "Бобер".

У Казані на території заводу "Оргсинтез" спалахнула цистерна після падіння уламків безпілотника.

У Ростовській області кажуть, що в небі збили 14 БпЛА. Ще 17 – над Орловською областю, 15 – над Самарською.

У Курській області заявили про чотири нібито збитих БпЛА. У Брянській і Бєлгородській областях – по три безпілотники. У Краснодарському краї заявили про два збиті дрони.

Росавіація повідомила, що аеропорти Пензи, Ульяновська, Казані та Саратова закриті через атаку БпЛА. В аеропортах Калуги (Грабцеве), Тамбова (Донське) та татарстанського Нижньокамська ввели обмеження.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пише, що цілями в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі були заводи з виробництва компонентів та речовин для зброї, нафтопереробні заводи, нафтобаза, склади та протиповітряна оборона РФ.

У ніч проти 8 січня відбулася масована дронова атака на місто Енгельс у Саратовській області.

Згодом Генштаб повідомив, що Україна уразила нафтобазу "Комбінат Крістал", яка забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.

13 січня, тільки на шосту добу після атаки українських дронів, в Енгельсі вдалося досягти ліквідації відкритого горіння.

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