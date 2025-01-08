Росіяни заявили про масовану атаку дронів на Енгельс. Там спалахнула нафтобаза – відео
Наслідки атаки на нафтобазу в Енгельсі (Фото: соцмережі)

Російська воєнна пропаганда та місцева влада заявила, що в ніч проти 8 січня відбулася масована дронова атака на місто Енгельс у Саратовській області. За попередніми даними, є влучання по нафтобазі.

Вибухи пролунали близько 03:05 за київським часом. Місцеві мешканці, на слова яких посилаються пропагандисти, заявили про щонайменше 15, а те й 25 вибухів.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив, що місто атакували безпілотники. Крім того, він заявив про "влучання уламків у промисловий об'єкт в Енгельсі".

Канал ВЧК-ОГПУ, наближений до російських силовиків, пише, що "промисловим об'єктом" виявилася нафтобаза. Місцеві ресурси опублікували фото та відео масштабної пожежі.

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