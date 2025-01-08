Росіяни заявили про масовану атаку дронів на Енгельс. Там спалахнула нафтобаза – відео

Вибухи в Енгельсі Саратовської області відбулися близько 03:05 за київським часом. Місцеві чули від 15 до 25 вибухів

Наслідки атаки на нафтобазу в Енгельсі (Фото: соцмережі)

Російська воєнна пропаганда та місцева влада заявила, що в ніч проти 8 січня відбулася масована дронова атака на місто Енгельс у Саратовській області. За попередніми даними, є влучання по нафтобазі.

Вибухи пролунали близько 03:05 за київським часом. Місцеві мешканці, на слова яких посилаються пропагандисти, заявили про щонайменше 15, а те й 25 вибухів.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив, що місто атакували безпілотники. Крім того, він заявив про "влучання уламків у промисловий об'єкт в Енгельсі".

Канал ВЧК-ОГПУ, наближений до російських силовиків, пише, що "промисловим об'єктом" виявилася нафтобаза. Місцеві ресурси опублікували фото та відео масштабної пожежі.

11 грудня 2024 року співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що Україна успішно атакувала нафтобазу у Брянську.

у воєнній розвідці повідомив, що Україна успішно атакувала нафтобазу у Брянську. 19 грудня повідомлялося, що у російському Новошахтинську дрони атакували НПЗ та полювали на аеродроми в області.

У ніч проти 31 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій України, спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ та іншими складовими Сил оборони, атакували нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області.