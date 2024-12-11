Нафтобазу під Брянськом атакували ГУР за допомогою дронів – джерело, відео
Яна Порохня
Редактор новин LIGA.net
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
За підривом нафтобази у російському Брянську стоїть Головне управління розвідки разом з іншими складовими Сил оборони. Про це LIGA.net розповів співрозмовник у воєнній розвідці.
Атака дронів відбулася на нафтобазу "Брянська" в ніч проти 11 грудня в проміжок з 00:00 до 00:30. Як зазначив співрозмовник у ГУР, внаслідок атаки "невгамовних пташок" уражено щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу.
В Силах оборони підкреслили, що цей обʼєкт був безпосередньо залучений у підтримці російської агресії проти України: забезпечував окупантів паливом.
В ГУР зазначили, що "передріздвяними феєрверками" на нафтобазі росіяни діляться у мережі.
- 11 листопада російська влада та воєнна пропаганда заявили, що на місто Таганрог Ростовської області було здійснено ракетну атаку, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство. Українська сторона поки не коментувала ці заяви.
- Того самого дня Генштабі заявили про ураження нафтобази у Брянській області Росії.