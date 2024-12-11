Нафтобазу під Брянськом атакували ГУР за допомогою дронів – джерело, відео

За словами співрозмовника, росіяни використовували нафтобазу у війні проти України

Пожежа на нафтобазі (Фото: скриншот відео)

За підривом нафтобази у російському Брянську стоїть Головне управління розвідки разом з іншими складовими Сил оборони. Про це LIGA.net розповів співрозмовник у воєнній розвідці.

Атака дронів відбулася на нафтобазу "Брянська" в ніч проти 11 грудня в проміжок з 00:00 до 00:30. Як зазначив співрозмовник у ГУР, внаслідок атаки "невгамовних пташок" уражено щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу.

В Силах оборони підкреслили, що цей обʼєкт був безпосередньо залучений у підтримці російської агресії проти України: забезпечував окупантів паливом.

В ГУР зазначили, що "передріздвяними феєрверками" на нафтобазі росіяни діляться у мережі.

11 листопада російська влада та воєнна пропаганда заявили, що на місто Таганрог Ростовської області було здійснено ракетну атаку, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство. Українська сторона поки не коментувала ці заяви.

Того самого дня Генштабі заявили про ураження нафтобази у Брянській області Росії.