Зеленський підтвердив удари по Росії і заявив про рекордні втрати ворога в штурмах

Президент зазначив, що далекобійність та точність ударів "повертають Росію до реальності"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підтвердив "відчутні удари" по військових об'єктах на території Росії. Головком Збройних Сил України Олександр Сирський доповів щодо подробиць та ситуації на фронті загалом, повідомив український лідер.

"Головком доповів щодо деталей ураження. Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності – до реальності того, що війну потрібно завершувати", – зазначив Зеленський.

За його словами, найбільш гарячими залишаються напрямки у Донецькій області, а саме Покровський та Курахівський. Тривають "жорстокі бої", Росія "рекордно витрачає" солдатів у штурмах, зазначив Зеленський, посилаючись на доповідь Сирського.

У листопаді та грудні ворог зазнав рекордних втрат, сказав президент.

Також Сирський доповів і щодо ситуації в районах проведення Курської операції. За словами Зеленського, основна мета України зараз – максимально зменшити російський воєнний потенціал.

Він відзначив воїнів 68 окремої єгерської бригади, 2 окремої повітряно-десантної бригади та 38 окремої бригади морської піхоти за бої на фронті.