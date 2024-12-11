Зеленський підтвердив удари по Росії і заявив про рекордні втрати ворога в штурмах
Президент Володимир Зеленський підтвердив "відчутні удари" по військових об'єктах на території Росії. Головком Збройних Сил України Олександр Сирський доповів щодо подробиць та ситуації на фронті загалом, повідомив український лідер.
"Головком доповів щодо деталей ураження. Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності – до реальності того, що війну потрібно завершувати", – зазначив Зеленський.
За його словами, найбільш гарячими залишаються напрямки у Донецькій області, а саме Покровський та Курахівський. Тривають "жорстокі бої", Росія "рекордно витрачає" солдатів у штурмах, зазначив Зеленський, посилаючись на доповідь Сирського.
У листопаді та грудні ворог зазнав рекордних втрат, сказав президент.
Також Сирський доповів і щодо ситуації в районах проведення Курської операції. За словами Зеленського, основна мета України зараз – максимально зменшити російський воєнний потенціал.
Він відзначив воїнів 68 окремої єгерської бригади, 2 окремої повітряно-десантної бригади та 38 окремої бригади морської піхоти за бої на фронті.
- 11 грудня російська влада та воєнна пропаганда заявили, що на місто Таганрог Ростовської області було здійснено ракетну атаку, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство. Українська сторона поки не коментувала ці заяви.
- У Генштабі того ж дня заявили, що Сили безпілотних систем та ГУР уразили нафтобазу Росії у Брянській області.
- В ГУР повідомили, що у Росії згоріли два магістральні тепловози, які використовували для війни.