У Донецьку підірвалась Toyota. Пропагандисти кажуть – нібито з начальником Оленівської колонії

Офіційної інформації про те, хто перебував у авто, наразі немає

Скриншот з відео

В окупованому з 2014 року Донецьку вибухнув позашляховик. Російський пропагандистський Telegram-канал Mash стверджує, що в автівці нібито був начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков.

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Російські пропагандисти з РІА Новості з місця події зранку 9 грудня повідомили про вибух позашляховика у Донецьку, внаслідок чого "серйозно постраждали" дві людини. Зазначається, що це сталося у центрі міста, там обмежили рух. Про Євсюкова не згадують.

Слідчий комітет Росії повідомив про відкриття кримінальної справи за цим фактом. СК РФ не говорить ані про Євсюкова, ані про вибух – називає це "інцидентом, внаслідок якого пошкоджено автомобіль". Про загиблих російський державний орган теж не повідомляє – пише, що є двоє постраждалих.

Водночас російський Telegram-канал Mash пише, що внаслідок вибуху нібито загинув Євсюков і постраждала його дружина. Їй нібито відірвало ногу і вона у лікарні у важкому стані, але у свідомості та відмовилась спілкуватись із журналістами.

Mash стверджує, що під днищем Toyota Land Cruiser нібито було закладено пластид — близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Також Mash пише, що за "голову" Євсюкова на "українських сайтах" (на яких саме – не уточнює) нібито пропонували $21 000.

LIGA.net звернулась за коментарями до Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України. Там поки що не надали інформації про інцидент.

29 липня 2022 року російські окупанти обстріляли колонію з українськими військовополоненими в Оленівці. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, а ще 151 був поранений.

Після теракту Росія досі так і не допустила на місце трагедії представників ООН і Червоного Хреста.

У липні 2024-го СБУ повідомила про підозру ексочільникам Оленівської колонії, зокрема і Євсюкову.

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