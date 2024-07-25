Пройшло два роки з російського теракту в Оленівці – ООН так і не потрапила на місце подій

29 липня 2022 року Росія вдарила по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці на тимчасово окупованій території Донбасу

Мітинг у Києві в пам'ять про українських військовополонених, загиблих під час обстрілу колонії в Оленівці (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

За два роки після теракту в Оленівській колонії, де загинули щонайменше 50 українських військовополонених, а ще 151 був поранений, Росія так і не допустила на місце трагедії представників ООН. Про це йдеться на сайті ООН.

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В організації заявили, що Росія не допустила спостерігачів ООН на цю територію, а також завадила ООН встановити факти вибухів в Оленівці.

Це сталося попри те, що військовополонені захищені міжнародним гуманітарним правом, а смерть або серйозні поранення мають стати предметом офіційного і ретельного розслідування з боку держави, яка тримає їх у полоні, наголосили в ООН.

Ворог не зберіг та спотворив місце, а речові докази пошкодив. А сама російська влада заявила, що удар завдали нібито Сили оборони ракетами HIMARS.

29 липня 2022 року російські окупанти обстріляли колонію з українськими військовополоненими в Оленівці на тимчасово окупованій території Донбасу.

5 січня 2023 року повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з розслідування масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, оскільки окупанти так і не пустили експертів на місце злочину.

4 жовтня експерти ООН встановили, що боєприпас, яким обстріляли колонію з українськими військовополоненими, було запущено зі східного напрямку на захід. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що "ООН не може скласти 2+2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ".

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