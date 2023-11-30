Журналісти видання Kyiv Independent випустили документальний фільм із результатами розслідування, в якому вони встановили імена відповідальних за знущання з українських військовополонених у Оленівці.

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Як стверджують автори фільму, команда розслідувачів пів року працювала над ідентифікацією колаборантів та росіян, які причетні до скоєних в Оленівці злочинів.

Після початку повномасштабного вторгнення росіяни влаштували в Оленівці в'язницю для тисячі військовополонених та цивільних заручників, зокрема бійців "Азова". Люди, що повернулися з полону, розповіли про нелюдські умови утримання та знущання.

У фільмі вони розповідають про тортурні умови, в яких їх тримали у в'язниці. У сирі камери із цвілими стінами росіяни набивали до півсотні людей, яких більшу частину часу тримали в напівголодному стані, людям доводилося пити технічну воду. Тих, хто був поранений чи отримав травму вже у в'язниці, практично не лікували.

Військовополонених ночами обмотували скотчем і били, вимагаючи надати свідчення проти командування ЗСУ. За даними комісії ООН, яка опитувала звільнених з Оленівки, побиття та тортури застосовувалися до 90% в'язнів.

У перші місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ у в'язниці в Оленівці працювали колаборанти із терористичного угрупування ДНР. Через кілька місяців "штат" поміняли переважно на росіян, яких відрядили з держави-агресора.

Журналістам вдалося встановити імена кількох тюремників, використовуючи дані із кількох внутрішніх документів, які вдалося винести за межі в'язниці.

Один із ідентифікованих наглядачів у Оленівці – Кирило Шакуров із Горлівки, який до початку російської окупації працював в українській пенітенціарній системі.

Колишні в'язні впізнали за фотографіями, які журналісти знайшли в соцмережах, начальника в'язниці Сергія Євсюкова (колишній співробітник правоохоронних органів України), помічника начальника в'язниці Артема Потапчука, начальника опервідділу в'язниці В'ячеслава Якурнова, першого заступника начальника в'язниці Дмитра Неєлова, наглядачів Василя Бакалинського (ще один колишній громадянин України) та Юрія Дмитренка з Горлівки (напарника Шакурова).

Розслідувачі також вважають, що з високою ймовірністю в'язницю в Оленівці курирував із Москви полковник Кирило Попов.

29 липня 2022 року російські окупанти обстріляли колонію з українськими військовополоненими в Оленівці на тимчасово окупованій території Донбасу. За даними Офісу генпрокурора, росіяни вбили 57 осіб, ще 130 було поранено.