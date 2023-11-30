Журналисты издания Kyiv Independent выпустили документальный фильм с результатами расследования, в котором они установили имена ответственных за издевательства над украинскими военнопленными в Еленовке.

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Как утверждают авторы фильма, команда расследователей полгода работала над идентификацией коллаборантов и россиян, которые причастны к совершенным в Еленовке преступлениям.

После начала полномасштабного вторжения россияне устроили в Еленовке тюрьму для тысячи военнопленных и гражданских заложников, в том числе бойцов "Азова". Вернувшиеся из плена люди рассказали о бесчеловечных условиях содержания и издевательствах.

29 июля 2022 года российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донбасса. По данным Офиса генпрокурора, россияне убили там около 40 пленных, 130 человек были ранены.