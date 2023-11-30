Журналисты установили имена палачей украинских военнопленных в Еленовке – видео
Журналисты издания Kyiv Independent выпустили документальный фильм с результатами расследования, в котором они установили имена ответственных за издевательства над украинскими военнопленными в Еленовке.
Как утверждают авторы фильма, команда расследователей полгода работала над идентификацией коллаборантов и россиян, которые причастны к совершенным в Еленовке преступлениям.
После начала полномасштабного вторжения россияне устроили в Еленовке тюрьму для тысячи военнопленных и гражданских заложников, в том числе бойцов "Азова". Вернувшиеся из плена люди рассказали о бесчеловечных условиях содержания и издевательствах.
29 июля 2022 года российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донбасса. По данным Офиса генпрокурора, россияне убили там около 40 пленных, 130 человек были ранены.
- 5 января 2023 года сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию массового убийства украинских военнопленных в Еленовке, поскольку оккупанты так и не пустили экспертов на место преступления.
- 4 октября эксперты ООН установили, что боеприпас, которым обстреляли колонию с украинскими военнопленными, был запущен с восточного направления на запад. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что "ООН не может сложить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ".