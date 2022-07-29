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Россия обстреляла колонию с пленными в Еленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 12:54
Россия обстреляла колонию с пленными в Еленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы — Генштаб - Фото
Разрушенный изолятор в Еленовке (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Сегодня в Министерстве обороны РФ заявили, что ВСУ якобы ударили из HIMARS по изолятору в Еленовке на временно оккупированном Донбассе. РФ утверждает, что в результате этого якобы погибли более 50 украинских пленных и были ранены еще около 75, в том числе бойцы полка Нацгвардии "Азов".

В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию с пленными, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР. 

Командующий ракетных войск заявил, что ВСУ не наносили удар по Еленовке, а оружие от западных партнеров используется только для ударов по военной инфраструктуре. 

"ВСУ в полном объеме неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где, вероятно, удерживают военнопленных собратьев", — говорится в заявлении Генштаба. 

Командование отметило, что россияне продолжают пропагандистские методы войны, чтобы обвинять Украину в обстрелах гражданских объектов и мирного населения, чтобы скрывать свои собственные преступления. 

"Заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия — страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма", — резюмировали в ГШУ. 
СПРАВКА. ВСУ уже около месяца "выносят" склады, командные пункты и другие важные цели в глубоком тылу армии РФ. Россия систематически пытается сорвать поставки оружия ВСУ, в частности запуская фейки и ИПсО о якобы контрабанде оружия. 
  • Ранее РФ уже демонстрировала свои планы убивать военнопленных. В июне террористы Л/ДНР решили убить двух британцев и марокканца из ВСУ, назвав это "казнью". ООН назвала это военным преступлением.
  • Также в сети появилось видео, на котором российский военный отрезает тестикулы украинскому пленному. В Офисе президента пообещали найти каждого причастного к пыткам.

Читайте также: "Дайте ВСУ танки и ATACMS". В США отреагировали на видео с кастрацией украинского пленного

Марк Сировой, Дмитрий Гриниченко
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ВСУ Еленовка пленные колония Азов армия рф генштаб HIMARS
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