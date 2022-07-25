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Украина уничтожила с помощью HIMARS 50 российских складов с боеприпасами – Резников

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 13:41
Украина уничтожила с помощью HIMARS 50 российских складов с боеприпасами – Резников - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия уничтожила ракетными системами HIMARS около 50 российских складов с боеприпасами. Об этом в эфире телемарафона в понедельник сказал министр обороны Алексей Резников.

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"Количество уничтоженных складов боеприпасов орков, количество командных пунктов – речь идет о полсотни объектов, только там, где хранятся боеприпасы", — сказал он.

Это обрезает логистические цепочки россиян и лишает их возможности вести активные обстрелы, "насыпая нашим Вооруженным Силам".

Он отметил, что артиллеристы используют HIMARS с филигранной точностью – "как хирург скальпель".

"Даже видно на фото некоторых мостов – четко положено в районе шва этого мостового соединения", — сказал Резников.

  • 22 июля США объявили о дополнительном пакете помощи для Украины, который будет предусматривать четыре РСЗО HIMARS в дополнение к 16, о поставках которых сообщалось ранее.
  • 19 июля Резников заявил, что для обороны Украине нужно не менее 50 установок HIMARS и M270, а для наступления – 100.
  • Глава Комитета Вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что западные партнеры преследуют цель поставить от 25 до 30 ракетных установок залпового огня, HIMARS и MLRS.
Андрей Водяный
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Алексей Резников HIMARS
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