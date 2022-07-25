Украина уничтожила с помощью HIMARS 50 российских складов с боеприпасами – Резников
25.07.2022, 13:41
Фото: Генштаб ВСУ
Украинская армия уничтожила ракетными системами HIMARS около 50 российских складов с боеприпасами. Об этом в эфире телемарафона в понедельник сказал министр обороны Алексей Резников.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Количество уничтоженных складов боеприпасов орков, количество командных пунктов – речь идет о полсотни объектов, только там, где хранятся боеприпасы", — сказал он.
Это обрезает логистические цепочки россиян и лишает их возможности вести активные обстрелы, "насыпая нашим Вооруженным Силам".
Он отметил, что артиллеристы используют HIMARS с филигранной точностью – "как хирург скальпель".
"Даже видно на фото некоторых мостов – четко положено в районе шва этого мостового соединения", — сказал Резников.
- 22 июля США объявили о дополнительном пакете помощи для Украины, который будет предусматривать четыре РСЗО HIMARS в дополнение к 16, о поставках которых сообщалось ранее.
- 19 июля Резников заявил, что для обороны Украине нужно не менее 50 установок HIMARS и M270, а для наступления – 100.
- Глава Комитета Вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что западные партнеры преследуют цель поставить от 25 до 30 ракетных установок залпового огня, HIMARS и MLRS.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии