Резников: Для обороны Украине нужно как минимум 50 HIMARS и M270, а для наступления — 100
Министр обороны Алексей Резников заявил, что для сдерживания российских атак Украине нужно как минимум 50 HIMARS и M270, а для успешного контрнаступления — 100 таких ракетных систем. Об этом он сообщил в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council.
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По его словам, наличие сотни западных ракетных систем поможет "изменить правила игры".
Он отметил, что РСЗО от союзников уже помогли Вооруженным Силам Украины уничтожить около 30 командных пунктов и складов россиян, что значительно замедлило наступление противника и резко уменьшило интенсивность артиллерийских обстрелов.
"Мы благодарны нашим партнерам за HIMARS и M270. Чтобы эффективно сдерживать врага, нам нужно по крайней мере 50 таких систем, учитывая, что наш фронт – почти 2500 километров, это как расстояние между Барселоной и Варшавой", — сказал министр.
Резников подчеркнул, что Украине нужно освободить более 2500 населенных пунктов, а достаточное количество HIMARS и M270 помогут уничтожить логистику российской армии.
- Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что американцы восхищены тем, как Вооруженные Силы Украины используют ракетную систему HIMARS на поле боя.
- Министр обороны Алексей Резников заявлял, что американские ракетные системы HIMARS сделали огромную разницу на поле боя.
- На сегодняшний день были официальные сообщения, что Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам и штабам в тылу россиян.
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