UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников: Для обороны Украине нужно как минимум 50 HIMARS и M270, а для наступления — 100

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 06:58
Резников: Для обороны Украине нужно как минимум 50 HIMARS и M270, а для наступления — 100 - Фото
HIMARS (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что для сдерживания российских атак Украине нужно как минимум 50 HIMARS и M270, а для успешного контрнаступления — 100 таких ракетных систем. Об этом он сообщил в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, наличие сотни западных ракетных систем поможет "изменить правила игры".

Он отметил, что РСЗО от союзников уже помогли Вооруженным Силам Украины уничтожить около 30 командных пунктов и складов россиян, что значительно замедлило наступление противника и резко уменьшило интенсивность артиллерийских обстрелов. 

"Мы благодарны нашим партнерам за HIMARS и M270. Чтобы эффективно сдерживать врага, нам нужно по крайней мере 50 таких систем, учитывая, что наш фронт – почти 2500 километров, это как расстояние между Барселоной и Варшавой", — сказал министр. 

Резников подчеркнул, что Украине нужно освободить более 2500 населенных пунктов, а достаточное количество HIMARS и M270 помогут уничтожить логистику российской армии. 

Читайте также: Посол в США о ракетах ATACMS для HIMARS: Не буду раскрывать детали, удивим РФ на поле боя

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война военная помощь HIMARS m270
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 