Резников: Для обороны Украине нужно как минимум 50 HIMARS и M270, а для наступления — 100

Министр обороны Алексей Резников заявил, что для сдерживания российских атак Украине нужно как минимум 50 HIMARS и M270, а для успешного контрнаступления — 100 таких ракетных систем. Об этом он сообщил в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council.

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По его словам, наличие сотни западных ракетных систем поможет "изменить правила игры".

Он отметил, что РСЗО от союзников уже помогли Вооруженным Силам Украины уничтожить около 30 командных пунктов и складов россиян, что значительно замедлило наступление противника и резко уменьшило интенсивность артиллерийских обстрелов.

"Мы благодарны нашим партнерам за HIMARS и M270. Чтобы эффективно сдерживать врага, нам нужно по крайней мере 50 таких систем, учитывая, что наш фронт – почти 2500 километров, это как расстояние между Барселоной и Варшавой", — сказал министр.

Резников подчеркнул, что Украине нужно освободить более 2500 населенных пунктов, а достаточное количество HIMARS и M270 помогут уничтожить логистику российской армии.

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Дмитрий Гриниченко

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