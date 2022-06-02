ВСУ с HIMARS смогут поразить любую нужную цель на востоке. Есть спецплан обучения – США
Украинские военные с американскими ракетными системами HIMARS смогут поражать любую необходимую цель на востоке Украины. Обучение по работе с этими РСЗО займет несколько недель и будет проводиться по специальному плану подготовки, заявил на брифинге замглавы Пентагона Колин Каль.
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"Сейчас ядро битвы находится на территории Украины на востоке. Системы, которые поставлялись, HIMARS и управляемые боеприпасы к ним позволят Украине поразить любую цель, которая им нужна для этого боя на территории Украины", – сказал он.
Представитель Пентагона добавил, что к установкам HIMARS будут поставлены управляемые снаряды GMLRS. Каль отметил, что эта система имеет радиус действия около 70 км и "невероятную точность" наведения. По его словам, США не считают необходимой для текущей битвы поставку ракет к HIMARS с радиусом действия в сотни километров.
Он считает, что HIMARS будут очень полезны и могут использоваться для особо важных целей, чтобы снизить нагрузку на украинских военных на фронте.
По его словам, обучение украинских военных обращению с этим РСЗО займет несколько недель. Три недели уйдет на обучение непосредственной работе с системой, также будет дополнительное обучение техническому обслуживанию.
Один из репортеров отметил, что американских военных учат обращаться с HIMARS несколько месяцев. Однако Каль объяснил: украинцы доказали, что умеют "необычайно изобретательно и быстро" учиться, к тому же для них составили специальный план подготовки.
- Вчера США одобрили новый пакет помощи Украине, который включает поставку HIMARS. Первые четыре РСЗО уже находятся в Европе.
- По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина заверила Вашингтон, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.
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