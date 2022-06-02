Первые четыре системы HIMARS для Украины уже в Европе, их привезли заранее – Пентагон
Первые четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США передадут Украине, уже находятся в Европе. Об этом сообщил замминистра обороны США по политике Колин Каль.
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"В ожидании этого потенциального решения президента Байдена министерство обороны заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их быструю доставку украинцам", – сообщил Каль, отметив, что первый транш – четыре системы HIMARS.
Он добавил, что Пентагон разработал план, предполагающий возможность немедленного начала обучения украинских военных безопасному и эффективному управлению системой, а также ее обслуживанию.
В США полагают, что обучение займет около трех недель.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня заявил, что Украина заверила Соединенные Штаты, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.
- The New York Times сообщила, что Украине будут поставлены ракетные системы, которые способны бить на расстояние около 77 км.
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