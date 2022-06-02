Первые четыре системы HIMARS для Украины уже в Европе, их привезли заранее – Пентагон

Первые четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США передадут Украине, уже находятся в Европе. Об этом сообщил замминистра обороны США по политике Колин Каль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В ожидании этого потенциального решения президента Байдена министерство обороны заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их быструю доставку украинцам", – сообщил Каль, отметив, что первый транш – четыре системы HIMARS.

Он добавил, что Пентагон разработал план, предполагающий возможность немедленного начала обучения украинских военных безопасному и эффективному управлению системой, а также ее обслуживанию.

В США полагают, что обучение займет около трех недель.

СПРАВКА. М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System). Дальность – 2-500 км (максимальная дальность – лишь экспериментальной ракетой PrSM). Она взаимозаменяема с M270A1 и может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня заявил, что Украина заверила Соединенные Штаты, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.

The New York Times сообщила, что Украине будут поставлены ракетные системы, которые способны бить на расстояние около 77 км.

Читайте также: В Белом доме конкретизировали, какую именно РСЗО получит Украина в новом пакете помощи

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.