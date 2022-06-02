UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первые четыре системы HIMARS для Украины уже в Европе, их привезли заранее – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 01:48
Первые четыре системы HIMARS для Украины уже в Европе, их привезли заранее – Пентагон - Фото
РСЗО HIMARS (фото - ЕРА)

Первые четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США передадут Украине, уже находятся в Европе. Об этом сообщил замминистра обороны США по политике Колин Каль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В ожидании этого потенциального решения президента Байдена министерство обороны заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их быструю доставку украинцам", – сообщил Каль, отметив, что первый транш – четыре системы HIMARS.

Он добавил, что Пентагон разработал план, предполагающий возможность немедленного начала обучения украинских военных безопасному и эффективному управлению системой, а также ее обслуживанию.

В США полагают, что обучение займет около трех недель.

СПРАВКА. М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System). Дальность – 2-500 км (максимальная дальность – лишь экспериментальной ракетой PrSM). Она взаимозаменяема с M270A1 и может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня заявил, что Украина заверила Соединенные Штаты, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.
  • The New York Times сообщила, что Украине будут поставлены ракетные системы, которые способны бить на расстояние около 77 км.

Читайте также: В Белом доме конкретизировали, какую именно РСЗО получит Украина в новом пакете помощи

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
HIMARS РСЗО военная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 