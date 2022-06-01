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США объявили о новом пакете военной помощи Украине, который включает РСЗО

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 18:47
США объявили о новом пакете военной помощи Украине, который включает РСЗО - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Сегодня утром президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи в области безопасности Украине, который включает реактивные системы залпового огня. Об этом на на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Помощь предоставляется, чтобы Украина могла дать отпор российской агрессии и усилить свои позиции на переговорах, сказал он.

"Касательно оружия, которое будет предоставлено, украинцы заверили нас, что они не будут использовать эту систему против целей на российской территории. Между Украиной, США и нашими партнерами есть доверие", – сказал Блинкен.

Он отметил, что Байден четко предупреждал российского диктатора Владимира Путина еще до начала полномасштабного вторжения, что именно сделают США, если РФ пойдет на новую агрессию.

дополняется

Вадим Ребрина
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