"Россия меняет тактику, мы меняем поддержку". Уоллес пообещал передать Украине РСЗО M270

Великобритания направит Украине реактивные системы залпового огня для защиты от России. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно заявлению Уоллеса, Великобритания отправит в Украину пусковые установки M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Как отмечается, этот шаг был тесно скоординирован с решением США предоставить Украине свои системы HIMARS.

"По мере того, как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов", – сказал Уоллес.

Сообщается, что учить украинских военных использованию M270 будут в Великобритании.

1 июня президент США Джо Байден одобрил отправку в Украину нового пакета военной помощи на $700 млн. Пакет включает РСЗО HIMARS и еще ряд вооружений.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с Байденом передачу Украине произведенных в США реактивных систем залпового огня M270.

Читайте также: Первые четыре системы HIMARS для Украины уже в Европе, их привезли заранее – Пентагон

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.