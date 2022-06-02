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"Россия меняет тактику, мы меняем поддержку". Уоллес пообещал передать Украине РСЗО M270

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 04:26
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Великобритания направит Украине реактивные системы залпового огня для защиты от России. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес, передает CNN.

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Согласно заявлению Уоллеса, Великобритания отправит в Украину пусковые установки M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Как отмечается, этот шаг был тесно скоординирован с решением США предоставить Украине свои системы HIMARS.

"По мере того, как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов", – сказал Уоллес.

Сообщается, что учить украинских военных использованию M270 будут в Великобритании.

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Наталия Медведева
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Великобритания РСЗО военная помощь Бен Уоллес m270
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