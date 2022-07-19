В США восхищаются тем, как Украина использует HIMARS против россиян — Маркарова
Американцы восхищены тем, как Вооруженные Силы Украины используют ракетную систему HIMARS на поле боя. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода.
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По ее словам, американская сторона, в частности, представители Пентагона, регулярно восхищаются эффективностью использования западного оружия для отражения полномасштабного российского вторжения.
"Мы постоянно слышим восхищение, я не боюсь даже этого слова, не только смелостью украинцев и ВСУ, но также и тем, насколько искусно на поле боя, в таких тяжелых условиях и насколько эффективно мы используем все оружие, которое есть у Украины. Поэтому в этом случае мне кажется, что и сотрудничество на таком уровне, как у нас сейчас есть с США, и обмен информацией, и такая взаимная прозрачность находится на достаточно высоком уровне", — заявила Маркарова.
- Маркарова заявила, что ленд-лиз является дополнительным инструментом военной помощи Украине со стороны США, который пока не работает, так как американцы передают военную помощь через три действующие программы.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что благодаря своевременному прибытию ракетных систем залпового огня М142 HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что американские ракетные системы HIMARS сделали огромную разницу на поле боя.
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