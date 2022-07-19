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В США восхищаются тем, как Украина использует HIMARS против россиян — Маркарова

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 09:43
В США восхищаются тем, как Украина использует HIMARS против россиян — Маркарова - Фото
РСЗО HIMARS (Фото: Oleksii Reznikov/Twitter)

Американцы восхищены тем, как Вооруженные Силы Украины используют ракетную систему HIMARS на поле боя. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода.

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По ее словам, американская сторона, в частности, представители Пентагона, регулярно восхищаются эффективностью использования западного оружия для отражения полномасштабного российского вторжения. 

"Мы постоянно слышим восхищение, я не боюсь даже этого слова, не только смелостью украинцев и ВСУ, но также и тем, насколько искусно на поле боя, в таких тяжелых условиях и насколько эффективно мы используем все оружие, которое есть у Украины. Поэтому в этом случае мне кажется, что и сотрудничество на таком уровне, как у нас сейчас есть с США, и обмен информацией, и такая взаимная прозрачность находится на достаточно высоком уровне", — заявила Маркарова. 

Читайте также: HIMARS, гаубицы и вертолеты. Пентагон опубликовал список оружия, которое получила Украина 

Дмитрий Гриниченко
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США Оксана Маркарова военная помощь HIMARS
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