Залужный: Благодаря HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что благодаря своевременному прибытию ракетных систем залпового огня М142 HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте.

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"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая. Важным фактором, способствующим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS, наносящие прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива", – сообщил Залужный председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что накануне заседания Контактной группы по обороне Украины он с генералом Милли синхронизировал запросы украинской стороны по поставкам вооружения.

В Пентагоне связывают замедление российского наступления с появлением у Украины HIMARS.

16 июля в ГУР заявили, что Украина может использовать HIMARS или M270 против российских военных объектов на территории временно оккупированного Крыма.

17 июля ISW на основе снимков из космоса показал, как HIMARS гасит огонь российской артиллерии.

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Роман Брыль

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