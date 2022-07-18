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Залужный: Благодаря HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 21:23
Залужный: Благодаря HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте - Фото
Залужный и Милли (Фото - CinC AFU)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что благодаря своевременному прибытию ракетных систем залпового огня М142 HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте. 

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"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая. Важным фактором, способствующим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS, наносящие прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива", – сообщил Залужный председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли. 

Главнокомандующий ВСУ добавил, что накануне заседания Контактной группы по обороне Украины он с генералом Милли синхронизировал запросы украинской стороны по поставкам вооружения. 

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Роман Брыль
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Валерий Залужный HIMARS Марк Милли ситуация на фронте
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