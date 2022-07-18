Залужный: Благодаря HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что благодаря своевременному прибытию ракетных систем залпового огня М142 HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте.
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"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая. Важным фактором, способствующим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS, наносящие прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива", – сообщил Залужный председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что накануне заседания Контактной группы по обороне Украины он с генералом Милли синхронизировал запросы украинской стороны по поставкам вооружения.
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