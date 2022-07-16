В Пентагоне связывают замедление российского наступления с появлением у Украины HIMARS
Американские ракетные системы M142 HIMARS начали оказывать существенное влияние на ход российско-украинской войны, считают в Пентагоне.
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"Все видят, что продвижение и наступления россиян замедлились. Сложно поверить, что это никак не связано с потерей боеприпасов или потерей кого-то, кто командовал бы ими", — заявил на брифинге в пятницу представитель Пентагона.
"Украинцы наносят удары по складам с боеприпасами, командным пунктам и центрам управления. Все это напрямую влияет на способность проводить операции на передовой. Поэтому хотя они и не стреляют из HIMARS на передовой, те оказывают очень большое влияние", — заявил американский военный.
- До сих пор у Украины было только девять HIMARS или аналогичных систем с ракетами дальностью около 70 км. Их используют для ударов по тылам россиян – штабам и складам боеприпасов.
- По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, за последние недели HIMARS помогли уничтожить уже более 30 логистических объектов армии РФ.
- 15 июля стало известно, что Украина получила первые РСЗО M270 на гусеничной базе.
- Кроме того, недавно США пообещали поставить еще четыре HIMARS. Украина ведет переговоры о поставках ракет в HIMARS с большей дальностью.
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