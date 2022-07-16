В Пентагоне связывают замедление российского наступления с появлением у Украины HIMARS

Американские ракетные системы M142 HIMARS начали оказывать существенное влияние на ход российско-украинской войны, считают в Пентагоне.

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"Все видят, что продвижение и наступления россиян замедлились. Сложно поверить, что это никак не связано с потерей боеприпасов или потерей кого-то, кто командовал бы ими", — заявил на брифинге в пятницу представитель Пентагона.

"Украинцы наносят удары по складам с боеприпасами, командным пунктам и центрам управления. Все это напрямую влияет на способность проводить операции на передовой. Поэтому хотя они и не стреляют из HIMARS на передовой, те оказывают очень большое влияние", — заявил американский военный.

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Андрей Водяный

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