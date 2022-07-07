Украина уже получила девять HIMARS и аналогичных систем от США и союзников — Данилов
Украина уже получила от США и союзников девять американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, однако для серьезного контрнаступления нужны еще десятки. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии газете The Wall Street Journal.
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По его словам, прибытие HIMARS позволило Украине наносить удары по российским целям за линией фронта, которые ранее были вне досягаемости украинских орудий.
Он отметил, что девять HIMARS и аналогичных ракетных комплексов уже действуют в Украине "со смертельным исходом", а россияне "беззащитны перед ними и очень обеспокоены". Вероятно, под аналогичными системами секретарь СНБО имел в виду реактивные системы залпового огня М270, которые являются аналогом HIMARS, но на гусеничном ходу.
Данилов подчеркнул, что Украине потребуются еще десятки установок HIMARS, чтобы начать наступать, а пока, Украина должна вести оборонительную войну.
- 23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что первые четыре HIMARS прибыли в Украину. Еще четыре HIMARS должны были доставить в Украину до середины июля.
- 1 июля в Пентагоне заявили, что украинские войска успешно бьют из HIMARS по российским командным пунктам.
- Россия запустила фейк о якобы уничтожении ракетных систем HIMARS, однако в Генштабе ВСУ опровергли эту информацию.
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