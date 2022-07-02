Украинские войска успешно бьют из HIMARS’ов по российским командным пунктам – Пентагон

Украинские войска успешно используют усовершенствованную ракетную систему High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) для поражения российских командных пунктов и ослабления их возможности на поле боя. Об этом сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает CNN.

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"Украинцы тщательно выбирают цели, уничтожение которых будет подрывать усилия России более систематически и точно, чем при помощи артиллерийских систем меньшей дальности", – сказал чиновник.

Представитель Пентагона отметил, что Украина находится в самом начале использования HIMARS, но украинские военные уже эффективно используют эти системы после короткого периода обучения, который недавно закончился.

Как уточняется, дальность HIMARS составляет более 60 километров, это позволяет ВСУ наносить удары издалека и с большей точностью, чем артиллерия меньшей дальности.

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Наталия Медведева

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