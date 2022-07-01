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Системы ПВО и ракеты для HIMARS. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 21:58
Системы ПВО и ракеты для HIMARS. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине - Фото
Пентагон (фото: depositphoto.com)

Министерство обороны США объявило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн. Об этом сообщили на сайте Пентагона. 

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Вооруженные Силы Украины получат от США дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS, до 150 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, две системы противовоздушной обороны NASAMS и четыре контрбатарейных радара. 

В Пентагоне отметили, что с августа 2021 года это является 14 актом военной помощи США для Украины. 

СПРАВКА. NASAMS – ЗРК средней дальности. Основное назначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Система может поражать цели на расстоянии более 160 км. 

  • На саммите НАТО в Мадриде Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит от союзников 140 000 противотанковых систем, 600 танков, около 500 артиллерийских систем и 600 000 снарядов к ним, реактивные системы залпового огня, противокорабельные системы и системы противовоздушной обороны. 
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украине для победы в войне нужны 1000 гаубиц, 300 РСЗО, 500 танков, 200 единиц бронетехники и 1000 БПЛА. В Минобороны также заявляли, что Украине нужно 100 РСЗО западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории.

Читайте также: Защита от ракет. У Украины уже есть ряд договоренностей с Западом о мощной ПВО – Зеленский 

Дмитрий Гриниченко
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пентагон США пво военная помощь
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