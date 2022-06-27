Защита от ракет. У Украины уже есть ряд договоренностей с Западом о мощной ПВО – Зеленский
У Украины уже есть ряд договоренностей с партнерами о получении мощной системы противовоздушной обороны. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 26 июня.
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"Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет", – сказал Зеленский.
По его словам, об этом ежедневно говорят с партнерами Украины.
"Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели", – заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что оккупантов нужно бить изо всех сил, чтобы те не думали, что могут оказывать давление на кого-либо.
"Затягивание с передачей оружия нашему государству, любые ограничения – это действительно приглашение для России бить снова и снова. Оккупантов – этих террористов – надо бить изо всех сил, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть", – сказал Зеленский.
- В этом же обращении президент пообещал, что Украина найдет всех российских летчиков и диспетчеров, которые причастны к ракетным обстрелам мирных городов.
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