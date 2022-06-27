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Защита от ракет. У Украины уже есть ряд договоренностей с Западом о мощной ПВО – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 00:22
Защита от ракет. У Украины уже есть ряд договоренностей с Западом о мощной ПВО – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

У Украины уже есть ряд договоренностей с партнерами о получении мощной системы противовоздушной обороны. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 26 июня.

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"Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет", – сказал Зеленский.

По его словам, об этом ежедневно говорят с партнерами Украины.

"Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что оккупантов нужно бить изо всех сил, чтобы те не думали, что могут оказывать давление на кого-либо.

"Затягивание с передачей оружия нашему государству, любые ограничения – это действительно приглашение для России бить снова и снова. Оккупантов – этих террористов – надо бить изо всех сил, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть", – сказал Зеленский.

  • В этом же обращении президент пообещал, что Украина найдет всех российских летчиков и диспетчеров, которые причастны к ракетным обстрелам мирных городов.

Читайте также: Зеленский заявил об угрозе нападения со стороны Беларуси: В Кремле уже все решили

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский пво
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