Зеленский предупредил российских лётчиков и диспетчеров: Мы всех вас найдем

Президент Владимир Зеленский предупредил российских летчиков и диспетчеров, что Украина найдет всех, кто причастен к ракетным обстрелам мирных городов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, обеспечивающие запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что избежит ответственности, сказав, что таков был приказ, – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ждет. И вы не скроетесь нигде – ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси. Нигде" , – заявил он в вечернем обращении.

Отдельно президент обратился к лидерам Большой семерки, которые в воскресенье собрались в Германии на саммит. Зеленский считает, что ракетные обстрелы связаны именно с их встречей, потому что "российский почерк – делать эскалацию всякий раз, когда происходят международные события".

Он сказал, что лидеры Большой семерки имеют достаточный общий потенциал, чтобы остановить российскую агрессию.

"Но это возможно только тогда, если мы получаем все, что просим. И именно в такие сроки, какие нам нужны. И оружие, и финансовая поддержка, и санкции против России. Иначе в этой войне не может быть. Ведь именно здесь, в небе над Киевом, в море возле Одессы, на земле Харьковской области, Донбасса, Херсона, Запорожской области – вот где решается, какой будет жизнь в Европе дальше. Именно у нас в Украине и нигде больше", — сказал Зеленский.

Он рассказал, что в субботу по Украине запустили 62 ракеты, а в воскресенье обстрелы продолжились – и не только в Киеве. "Ракеты били и по Николаевской области, и по Черниговской, и по Одессе, и по Черкассам. Артиллерийские и минометные обстрелы не останавливались и в Харьковской области, в Сумской, и на Донбассе, на юге нашего государства", — сказал Зеленский.

"Часть ракет была сбита, но только часть. Нам нужна мощная противовоздушная оборона, современная, эффективная. Об этом ежедневно говорим с партнерами. Есть определенные договоренности, и партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели. Затягивание передачи оружия нашему государству, любые ограничения – это приглашение для России бить. Бить снова и снова", — сказал он.

26 июня утром Россия нанесла ракетный удар по Киеву, попав в многоэтажный жилой дом в центральной части города.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ответом на усиленные ракетные обстрелы украинских городов со стороны России должно стать ужесточение западных санкций и развертывание эффективной системы противоракетной обороны в Украине. А в перспективе речь должна идти о демилитаризации как минимум европейской части государства-террориста.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.