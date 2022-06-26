UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский предупредил российских лётчиков и диспетчеров: Мы всех вас найдем

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 22:58
Зеленский предупредил российских лётчиков и диспетчеров: Мы всех вас найдем - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский предупредил российских летчиков и диспетчеров, что Украина найдет всех, кто причастен к ракетным обстрелам мирных городов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, обеспечивающие запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что избежит ответственности, сказав, что таков был приказ, – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ждет. И вы не скроетесь нигде – ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси. Нигде" , – заявил он в вечернем обращении.

Отдельно президент обратился к лидерам Большой семерки, которые в воскресенье собрались в Германии на саммит. Зеленский считает, что ракетные обстрелы связаны именно с их встречей, потому что "российский почерк – делать эскалацию всякий раз, когда происходят международные события".

Он сказал, что лидеры Большой семерки имеют достаточный общий потенциал, чтобы остановить российскую агрессию.

"Но это возможно только тогда, если мы получаем все, что просим. И именно в такие сроки, какие нам нужны. И оружие, и финансовая поддержка, и санкции против России. Иначе в этой войне не может быть. Ведь именно здесь, в небе над Киевом, в море возле Одессы, на земле Харьковской области, Донбасса, Херсона, Запорожской области – вот где решается, какой будет жизнь в Европе дальше. Именно у нас в Украине и нигде больше", — сказал Зеленский.

Он рассказал, что в субботу по Украине запустили 62 ракеты, а в воскресенье обстрелы продолжились – и не только в Киеве. "Ракеты били и по Николаевской области, и по Черниговской, и по Одессе, и по Черкассам. Артиллерийские и минометные обстрелы не останавливались и в Харьковской области, в Сумской, и на Донбассе, на юге нашего государства", — сказал Зеленский.

"Часть ракет была сбита, но только часть. Нам нужна мощная противовоздушная оборона, современная, эффективная. Об этом ежедневно говорим с партнерами. Есть определенные договоренности, и партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели. Затягивание передачи оружия нашему государству, любые ограничения – это приглашение для России бить. Бить снова и снова", — сказал он.

  • 26 июня утром Россия нанесла ракетный удар по Киеву, попав в многоэтажный жилой дом в центральной части города.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ответом на усиленные ракетные обстрелы украинских городов со стороны России должно стать ужесточение западных санкций и развертывание эффективной системы противоракетной обороны в Украине. А в перспективе речь должна идти о демилитаризации как минимум европейской части государства-террориста.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война ракетный обстрел
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 