В Киеве взрывы. Ракеты попали по Шевченковскому району

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Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил ракетный удар по Киеву утром 26 июня.

"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели выехали на место. Более подробная информация – скоро", – написал Кличко в telegram.

Дополнено. Мэр подтверлил попадание по жилым домам.

"Бригады сокрой помощи и спасатели на месте. В двух домах идет спасение и эвакуация жильцов", – сообщил Кличко.

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Роман Брыль

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