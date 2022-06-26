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В Киеве взрывы. Ракеты попали по Шевченковскому району

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 07:02
В Киеве взрывы. Ракеты попали по Шевченковскому району - Фото
Виталий Кличко (Фото - пресс-служба мэра)
дополнено

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил ракетный удар по Киеву утром 26 июня.  

"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели выехали на место. Более подробная информация – скоро", – написал Кличко в telegram.

Дополнено. Мэр подтверлил попадание по жилым домам.

"Бригады сокрой помощи и спасатели на месте. В двух домах идет спасение и эвакуация жильцов", – сообщил Кличко.

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Роман Брыль
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обстрел взрывы крылатые ракеты
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