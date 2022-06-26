В Киеве взрывы. Ракеты попали по Шевченковскому району
26.06.2022, 07:02
Виталий Кличко (Фото - пресс-служба мэра)
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Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил ракетный удар по Киеву утром 26 июня.
"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели выехали на место. Более подробная информация – скоро", – написал Кличко в telegram.
Дополнено. Мэр подтверлил попадание по жилым домам.
"Бригады сокрой помощи и спасатели на месте. В двух домах идет спасение и эвакуация жильцов", – сообщил Кличко.
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