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Резников о ракетных обстрелах: Развертывание ПВО в Украине должно войти в стратегию НАТО

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 19:36
Резников о ракетных обстрелах: Развертывание ПВО в Украине должно войти в стратегию НАТО - Фото
Фото: Алексей Резников / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ответом на усиленные ракетные обстрелы украинских городов со стороны России должно стать ужесточение западных санкций и развертывание эффективной системы противоракетной обороны в Украине. А в перспективе речь должна идти о демилитаризации "как минимум европейской части государства-террориста", говорится в Facebook Резникова.

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Министр заявил, что подлость российских ракетных атак в том, что они совершаются либо с глубины территории России, либо с территории Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей.

"Это стратегический вызов для безопасности всей Европы. Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей. Первая – это усиление санкций. Чтобы РФ не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, содержащее сейчас комплектующие, поставляемые компаниями из стран НАТО. Вторая – это скорейшее развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине. Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического Альянса", — заявил Резников.

Он добавил, что после войны условием диалога для возобновления отношений цивилизованного мира с Россией должна стать ее демилитаризация по меньшей мере на европейской части. "Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", – заявил Резников.

Андрей Водяный
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Алексей Резников
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