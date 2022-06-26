Резников о ракетных обстрелах: Развертывание ПВО в Украине должно войти в стратегию НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ответом на усиленные ракетные обстрелы украинских городов со стороны России должно стать ужесточение западных санкций и развертывание эффективной системы противоракетной обороны в Украине. А в перспективе речь должна идти о демилитаризации "как минимум европейской части государства-террориста", говорится в Facebook Резникова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр заявил, что подлость российских ракетных атак в том, что они совершаются либо с глубины территории России, либо с территории Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей.

"Это стратегический вызов для безопасности всей Европы. Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей. Первая – это усиление санкций. Чтобы РФ не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, содержащее сейчас комплектующие, поставляемые компаниями из стран НАТО. Вторая – это скорейшее развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине. Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического Альянса", — заявил Резников.

Он добавил, что после войны условием диалога для возобновления отношений цивилизованного мира с Россией должна стать ее демилитаризация по меньшей мере на европейской части. "Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", – заявил Резников.

Командующий обороной Киева Александр Павлюк 22 июня заявил, что вокруг столицы создали эшелонированную ПВО, но массированный удар может ее прорвать.

26 июня утром Россия нанесла ракетный удар по Киеву, попав в многоэтажное жилое здание в центральной части города.

Президент Владимир Зеленский заявил, что массированные ракетные удары РФ по Украине – это "показуха", которая стратегически ничего не меняет для России.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.