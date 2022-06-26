Резников о ракетных обстрелах: Развертывание ПВО в Украине должно войти в стратегию НАТО
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ответом на усиленные ракетные обстрелы украинских городов со стороны России должно стать ужесточение западных санкций и развертывание эффективной системы противоракетной обороны в Украине. А в перспективе речь должна идти о демилитаризации "как минимум европейской части государства-террориста", говорится в Facebook Резникова.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Министр заявил, что подлость российских ракетных атак в том, что они совершаются либо с глубины территории России, либо с территории Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей.
"Это стратегический вызов для безопасности всей Европы. Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей. Первая – это усиление санкций. Чтобы РФ не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, содержащее сейчас комплектующие, поставляемые компаниями из стран НАТО. Вторая – это скорейшее развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине. Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического Альянса", — заявил Резников.
Он добавил, что после войны условием диалога для возобновления отношений цивилизованного мира с Россией должна стать ее демилитаризация по меньшей мере на европейской части. "Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", – заявил Резников.
- Командующий обороной Киева Александр Павлюк 22 июня заявил, что вокруг столицы создали эшелонированную ПВО, но массированный удар может ее прорвать.
- 26 июня утром Россия нанесла ракетный удар по Киеву, попав в многоэтажное жилое здание в центральной части города.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что массированные ракетные удары РФ по Украине – это "показуха", которая стратегически ничего не меняет для России.
Комментарии