Вокруг Киева есть эшелонированная ПВО, но массированный удар может ее прорвать – Павлюк

Вокруг Киева создали достаточно эффективную систему противовоздушной обороны, но ее может прорвать массированный ракетный удар. Об этом в интервью Укринформу рассказал командующий обороной столицы Александр Павлюк.

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По его словам, наиболее реальной угрозой для Киева остается нанесение ракетных ударов по критическим объектам госуправления, военной и гражданской инфраструктуры.

"Однако вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется. Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует", – сказал Павлюк.

Командующий обороной Киева призвал горожан и гостей столицы не терять бдительности и вовремя реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Марк Сировой

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