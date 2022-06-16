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В Киеве работают системы ПВО с искусственным интеллектом — советник главы МВД

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 23:08
В Киеве работают системы ПВО с искусственным интеллектом — советник главы МВД - Фото
Ростислав Смирнов (скриншот с видео)

В Киеве есть системы противовоздушной обороны международного образца, оснащенные искусственным интеллектом, которые могут работать на опережение. Об этом в эфире телемарафона заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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По его словам, в столице было много "ручных" установок ПВО, когда на эффективность значительно влияет человеческий фактор.

"Если мы говорим о многих системах ПВО международного образца, то там уже работает этот интеллект, который сам определяет траекторию, сам может сработать на опережение..." – сказал Смирнов.

На уточняющий вопрос, работают ли в Киеве такие системы с искусственным интеллектом, он ответил: "Не все, но да".

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Вадим Ребрина
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киев пво
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