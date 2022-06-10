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Посол Украины рассказал, как рассчитывает убедить Израиль продать Украине системы ПВО

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 23:59
Посол Украины рассказал, как рассчитывает убедить Израиль продать Украине системы ПВО - Фото
Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассчитывает через общественное мнение израильтян повлиять на правительство этой страны с тем, чтобы оно согласилось продать Украине системы противовоздушной обороны. Об этом посол сказал в интервью Радио НВ.

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На вопрос, какова сейчас позиция правительства Израиля по этому вопросу, Корнийчук ответил: "Официальный Израиль напряженно думает. И он еще более напряженно думает с момента моего обращения, поскольку каждое такое обращение вызывает большой социальный резонанс в обществе, и у нас все больше сторонников в Израиле".

По его словам, количество граждан Израиля, которые поддерживают помощь оружием Украине, существенно больше тех, кто не хочет портить отношения с РФ.

"Поэтому я надеюсь, что именно через общественное мнение мы и повлияем на правительство", – сказал посол.

По его словам, Украине в этом способствуют два фактора: позиция израильских СМИ, которые поддерживают Украину, и позиция производителей оружия, которые заинтересованы в том, чтобы его продать.

  • 7 июня Корнийчук призвал правительство Израиля выйти из "зоны комфорта" и предоставить Украине систему ПВО "Железный купол" для защиты украинцев от атак российских оккупантов с воздуха. 
Вадим Ребрина
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Израиль оружие пво Железный купол
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