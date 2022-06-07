Посол Украины раскритиковал Израиль за отказ в предоставлении оборонительной помощи

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал правительство этой страны выйти из "зоны комфорта" и предоставить Украине систему ПВО "Железный купол" для защиты украинцев от атак российских оккупантов с воздуха. Об этом он сказал на пресс-конференции в Тель-Авиве, говорится на странице посольства в Facebook.

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"Пока Россия убивает наших граждан – израильское правительство остается в своей "зоне комфорта" и воздерживается от оказания Украине минимальной оборонительной помощи", – сказано в сообщении.

Корнийчук сказал, что Украина просит у Израиля оборонительные средства в виде "Железного купола" и аналогичные ему.

"Жители Израиля проявляют к нам любовь и симпатию. Правительство тоже проявляет сопереживание в заявлениях, но когда дело доходит до действий – это совсем другое", – отметил посол.

Он привел пример, когда Украина попросила у Израиля защитные шлемы и бронежилеты и получила около 10% от запрошенного.

Также Израиль, по словам Корнийчука, отказывается помочь бывшим украинским солдатам, которым ампутировали конечности, с протезированием.

"Я недавно вернулся из Украины. И хотя у нас, в Израиле, война почти никогда не освещается в СМИ, она идет в полную силу и конец совсем не близок. Россияне каждый день обстреливают наши города. Они сознательно убивают наших граждан. Российские солдаты каждый день совершают военные преступления, стреляют в мирных жителей, мародерствуют, пытают и насилуют наших женщин и детей", – сказал посол.

Вместе с тем, он поблагодарил израильских граждан, компании и организации, которые помогают Украине с первого дня войны.

"Израильское правительство должно учесть моральный аспект и решить, присоединится ли оно к правильной стороне, как и другие демократические страны мира", – отметил посол.

Как пишет The Jerusalem Post, Корнийчук на пресс-конференции также сообщил, что Израиль отказал Германии в передаче Украине израильского противотанкового ракетного комплекса Spike SR.

Посол также уточнил, что Украина хочет приобрести "Железный купол". "Нам не нужно пожертвований, мы хотим купить его", — сказал он.

Издание пишет, что отказ в оборонительной помощи Украине объясняется тем, что для Израиля, в частности, является проблемой присутствие российских войск в Сирии и постоянная необходимость координировать с ними воздушные атаки против иранских целей.

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Вадим Ребрина

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