Израиль будет лечить раненых украинцев – МОЗ

Израильские клиники будут принимать на лечение раненых украинцев и продолжат помогать пациентам с онкологией. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко по итогам встречи со своим израильским коллегой Ницаном Горовицем и послом Израиля в Украине Михаилом Бродским.

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В настоящее время на бесплатном лечении в израильских больницах уже находятся украинские дети с онкологическими заболеваниями. Ожидается, что в ближайшее время около десяти детей смогут попасть на лечение.

Также рассматривается механизм привлечения израильских клиник, работающих на территории Украины, к помощи в лечении пациентов с онкологией.

Израильские клиники будут принимать на лечение раненых украинцев.

Как отмечается, за время полномасштабной войны Украины с Россией Израиль отправил в Украину 10 скорых и более 500 тонн гуманитарной помощи, среди которой – медикаменты, расходные материалы, аптечки и турникеты.

Кроме того, Израиль предоставил полевой госпиталь, полтора месяца работавший на Львовщине. За это время там оказали помощь 6000 украинских пациентов.

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Наталия Медведева

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