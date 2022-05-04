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Арестович: Израиль мог бы предложить Украине несколько видов оружия, которого нет у НАТО

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 04:25
Арестович: Израиль мог бы предложить Украине несколько видов оружия, которого нет у НАТО - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Израиль может начать поставлять оружие Украине. Это, возможно, случится не напрямую, а через третьи страны. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 3 мая.

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Арестович допустил, что в связи с агрессивными выпадами России Израиль может начать помогать Украине, возможно, не напрямую, а через третьи страны.

По его мнению, у Израиля есть много оружия, которое не может передать Украине НАТО.

"Мы видели все это в карабахской войне – это применяла армия Азербайджана. Например, дроны-камикадзе типа Harop, или Harpy. Есть, например, Spike – такой дальнобойный ПТРК, который позволяет оператору менять траекторию в ходе полета, перенацеливать – летела в один танк, полетела в другой. Мы видели из Карабаха множество таких картинок. И много-много чего другого – беспилотных летательных аппаратов, противотанкового вооружения и так далее", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что Израиль всегда будет думать о своем положении на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что у Израиля, несмотря на его технологическую, научную и военную мощь, небольшая территория. Он со всех сторон окружен соседями, имеющими превосходящие силы, и будет действовать исходя из безопасности своих граждан. 

"Израилю есть чем ответить на слова Лаврова, если он захочет", – сказал Арестович.

СПРАВКА. IAI Harop (или IAI Harpy 2) – израильский беспилотный летательный аппарат. Разработан конструкторским бюро завода MABAT концерна Israel Aerospace Industries на базе модели IAI Harpy. Предназначен для поражения важных наземных целей противника, а также ведения разведки и оперативного поражения малозаметных стационарных и мобильных наземных (морских) целей, включая зенитно-ракетные комплексы противника, пусковые установки тактических и баллистических ракет, оценки результатов огневого поражения.

Spike – израильский многофункциональный противотанковый ракетный комплекс. Разработан фирмой Rafael, по лицензии выпускается в Европе.

  • 2 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, пытаясь доказать необходимость "денацификации" Украины, имеющей президента-еврея, назвал евреев "величайшими антисемитами" и заявил о том, что "у Гитлера была еврейская кровь". Его слова вызвали возмущение в ИзраилеУкраине и во всем мире.

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Наталия Медведева
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Израиль Алексей Арестович
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