Беннетт назвал Лаврова лжецом. В Израиле отметили "самое резкое заявление с начала войны"

Глава правительства Израиля Нафтали Беннетт возмущен заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "наполовину еврее" вожде немецких нацистов Адольфе Гитлере. Как пишет The Jerusalem Post, он назвал это "непростительной ложью, принижающей ужасы нацистского Холокоста".

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"Такая ложь предназначена для того, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них же, и тем самым снять ответственность с угнетателей евреев", – заявил премьер Израиля.

Он добавил, что использование Холокоста еврейского народа в политических целях "должно быть немедленно прекращено".

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Израильская газета отметила, что это первое столь резкое заявление в адрес властей страны-оккупанта России от официального Иерусалима со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину: Беннетт не осудил Россию, хотя израильский глава МИД Яир Лапид "неоднократно делал это", а Израиль голосовал против России в ООН.

Когда стало известно о зверствах российских оккупантов в Буче, Беннетт сказал, что он "шокирован" и что "страдания граждан Украины огромны", но при этом не обвинил Россию в военных преступлениях.

Как и Турция, Израиль в качестве причин такой позиции приводит то, что он якобы помогает переговорному процессу между Россией и Украиной.

В Киеве назвали Лаврова "пещерным антисемитом" за слова об Израиле, президенте Зеленском и Гитлере.

10 марта, спустя две недели после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Лавров заявил, что Россия "не планирует нападать на другие страны" – и "на Украину не нападала".

Вчера, 1 мая, глава МИД РФ заявил, что "Россия требует от Украины не сдаться, а прекратить сопротивление".

Посол Израиля в Украине Бродский заявил, что большинство израильтян поддерживают Украину в войне с Россией.

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Евгений Пилипенко

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